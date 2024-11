Perdere le chat di WhatsApp è un problema comune, specialmente quando si cambia numero di telefono. Può allora sorgere spontanea la domanda: “Come recuperare le vecchie chat WhatsApp?”.



Quando le soluzioni più comuni – come il backup – non funzionano, si può fare affidamento sull’app Eyezy, progettata per il parental control e per monitorare le chat WhatsApp attraverso diversi dispositivi.

Come funziona il backup di WhatsApp

WhatsApp offre una funzione di backup: offre, cioè, la possibilità di salvare a intervalli regolari le chat sul Drive del sistema operativo utilizzato. Se utilizzi un telefono Android o iOS, ti basta attivare la funzione backup nella voce Impostazioni, scegliendo la frequenza con cui i backup devono essere effettuati.



Le chat verranno salvate all’interno di iCloud o Google Drive e potranno essere recuperate all’occorrenza. Non sempre è però possibile recuperare messaggi WhatsApp su un altro telefono o addirittura sullo stesso tramite backup. Questo perché l’utente potrebbe non aver impostato i backup e ritrovarsi senza le chat salvate all’interno del Drive.



Inoltre, a partire dal dicembre 2023, per i dispositivi Android i backup cessano di essere effettuati quando si supera un certo limite di archiviazione. Ecco che lo storico delle chat sarà limitato e non permetterà di accedere a tutte le conversazioni perse o cancellate.

Сome recuperare vecchi messaggi WhatsApp con Eyezy

Se le classiche funzioni di backup non permettono di recuperare le chat WhatsApp, si può fare affidamento sull’app Eyezy: un’app progettata per controllare WhatsApp a distanza avendo accesso a tutte le chat da remoto.



Questo significa che, tramite Eyezy, si possono salvare tutte le chat WhatsApp anche di un altro numero o di un altro telefono cellulare. L’app è infatti progettata per il parental control e per come bloccare siti internet sul cellulare, oltre a permettere l’accesso alle chat dei propri figli, così da essere sicuri che non stiano svolgendo attività pericolose quando sono online.



Al contrario dei backup, Eyezy ti permette di recuperare le chat anche se hai cambiato numero di telefono o perso il telefono cellulare. L’app salva infatti tutte le chat effettuate in una sorta di magazzino, a cui potrai accedere quando e come vorrai da qualsiasi dispositivo.



Vediamo adesso come recuperare vecchi messaggi WhatsApp con Eyezy.

Come utilizzare Eyezy

Per cominciare a utilizzare l’app per recuperare vecchie chat WhatsApp Eyezy, devi anzitutto effettuare l’installazione. A questo punto, segui dei semplici step per controllare il tuo WhatsApp o quello di un altro numero:

entra nel pannello di controllo dell’app Eyezy;

apri il menù sulla parte sinistra dello schermo;

seleziona il numero a cui vuoi avere accesso digitandolo nella sezione “Aggiungi Nuovo Dispositivo”;

seleziona la voce WhatsApp all’interno del menù a discesa;

avrai a portata di mano tutte le chat effettuate all’interno del dispositivo.

Potrai effettuare la stessa operazione anche non avendo accesso al numero di telefono che hai impostato all’interno dell’app. Questo perché Eyezy è in grado di accedere all’app WhatsApp del numero selezionato in maniera automatica.

Storico dati WhatsApp sempre sottomano!

Eyezy è una soluzione pratica e veloce per recuperare le chat WhatsApp, specialmente quando le funzioni di backup non sono state attivate o non si possono effettuare da altri numeri di telefono. Permette infatti di accedere alle chat cancellate e addirittura di recuperare chat WhatsApp senza telefono.



Si ricorda che Eyezy deve essere utilizzato nel rispetto delle normative legali del paese di residenza dell’utente.

