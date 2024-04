Come si può richiedere online un prestito personale per realizzare i propri progetti?

Nel corso della vita potrebbero capitare dei periodi di cambiamento e, per poterli affrontare al meglio, si potrebbe avere necessità di disporre di maggiore disponibilità economica. Per questo molte persone hanno scelto i prestiti personali, forme di finanziamento messe a disposizione da banche come Santander Consumer Bank.



E oggi richiedere un prestito personale è ancora più comodo perché si può progettare il proprio futuro direttamente da casa propria, utilizzando il proprio computer o il proprio smartphone per richiedere prestiti online.

Chiedere un prestito online

Iniziamo subito spiegando qual è la procedura da seguire, tenendo in considerazione proprio il sito web di Santander Consumer Bank.



Per prima cosa si effettua una simulazione del prestito. La simulazione è un modo pratico ed efficace per permettere al cliente di conoscere le singole rate che si andranno a pagare mensilmente.



Dopo aver completato questo passaggio il cliente può inserire i suoi dati personali e caricare la documentazione necessaria per finalizzare la richiesta. L’iter è piuttosto semplice e non è necessaria l’assistenza di professionisti. L’interfaccia è volutamente molto intuitiva per aiutare il cliente passo dopo passo.



Dopo aver inviato la richiesta di prestito online non resta che attendere la mail con l’esito della propria richiesta.

Quali sono i requisiti

Per richiedere un prestito personale online occorre rispettare dei requisiti specifici.



Il primo è aver raggiunto la maggiore età. Chi ha meno di 18 anni, infatti, non si può impegnare con un prestito personale.



Il secondo è poter presentare alla banca la propria documentazione reddituale. La banca per poter accettare una richiesta di prestito deve avere la garanzia che chi riceverà la somma richiesta riuscirà a restituirla nel corso del tempo.



Dal punto di vista dei documenti non è necessario consegnare nessuna documentazione fisica. Tutto ciò che serve può essere caricato direttamente attraverso il sito, in maniera completamente digitale. I documenti che occorre presentare sono: il documento di riconoscimento, il codice fiscale, l’IBAN su cui sarà accreditata la somma richiesta, l’ultimo documento di reddito disponibile (come ad esempio ultima busta paga, ultimo cedolino pensione o ultima dichiarazione dei redditi). Attenzione perché l’IBAN deve essere collegato a un conto corrente e non deve essere quello di una carta prepagata.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui