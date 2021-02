Forse non tutti sanno che anche in Gallura ci sono dei paesi fantasma

I paesi fantasma della Gallura.

Forse non tutti sanno che in Gallura ci sono dei paesi fantasma. Nel territorio sono numerosi i centri ormai abbandonati a decenni. Attraversando questi luoghi, il tempo sembra si sia fermato all’anno in cui, per diversi motivi, l’ultimo abitante ha lasciato quei luoghi.

Vicino a Padru, ci sono numerose frazioni abbandonate. Si tratta di Avrio, Poltolu, Giuscherreddu, Badu Andria e Piras. Questi paesi compongono la vecchia Padru. Anche il blog Sardegna Abbandonata ha parlato di questi luoghi attraverso alcune immagini.

Tra questi, Giuscherreddu aveva perfino una piazza, strade e uno stazzo a due piani. La strada per arrivare al villaggio è impraticabile. Il paese di Badu Andria a giudicare dalla presenza di impianti di energia elettrica, è stato abitato fino agli anni 50. In alcune case sono rimasti forni e oggetti di uso quotidiano tipici di quel periodo. Diverso appare Avrio, che sembrerebbe sia stato abbandonato da tempi più remoti, data la completa assenza di impianti.

Vicino a Oschiri c’è il villaggio Enel, che sorge sul Coghinas. Le 24 abitazioni, sono composte da villette, una scuola, un cinema, una cassetta delle lettere e un’infermeria, un negozio di alimentari ed un bar. Il centro è stato abitato fino al 1994. Oggi il luogo è quasi angosciante, la vegetazione ricopre diverse case. Testimonianza del tempo sono la presenza di elenchi telefonici, giornali, farmaci e uno zaino di una popolare trasmissione RAI per bambini degli anni Novanta.

