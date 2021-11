Forse non tutti sanno che con il granito di La Maddalena furono realizzate grandi opere

Il granito di La Maddalena.

Il granito di La Maddalena fu esportato in diverse parti del mondo per la costruzione delle opere più conosciute e ammirate. Una di queste potrebbe essere la base della famosa Statua della Libertà, negli Stati Uniti d’America. Dalla Cava Francese, di fronte all’isola di Spargi, veniva estratto il prezioso granito maddalenino.

Tante sono le opere realizzate, come il complesso monumentale realizzato nel 1930 a Ismailia, per difendere il Canale di Suez, a Roma piazza Venezia, il ponte Palatino e parti del Lungotevere. Potrebbe esserci un pezzo di La Maddalena anche a New York, nella Statua della Libertà, inaugurata nel 1886, anche se secondo alcune ricerche americane si tratterebbe di una leggenda. Infatti, la base di granito grigio-rosa, potrebbe appartenere alla cava di Stony Creek, nel Connecticut.