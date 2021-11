Un concorso di scrittura in lingua sarda per i giovani di Alà

Il concorso di scrittura in lingua sarda.

Ad Alà dei Sardi arriva un concorso per gli studenti delle scuole medie del paese e i giovani nati dal primo gennaio 2004 al 31 dicembre 2010. I ragazzi (anche non residenti ad Alà, purchè figli di almeno un genitore alaese) dovranno scrivere in lingua sarda un tema riguardante l’epidemia di Covid19.

Le opere, completate con le generalità dell’autore e un recapito telefonico, si dovranno presentare in busta chiusa, entro il 31/01/2022, all’Ufficio protocollo del Municipio di Alà.

I cinque temi più belli, a giudizio di una giuria di esperti di lingua locale, verranno premiati con un tablet 10 pollici, tutti gli altri avranno ugualmente un dono dalla Pro Loco. Il tema scritto nel sardo più corretto otterrà invece i 250 euro del Premio in memoria di Pasquale Ghisu, cittadino alaese deceduto appunto a causa del Covid19. La Pro loco mette a disposizione tre esperti che aiuteranno all’occorrenza i partecipanti nella stesura in lingua sarda del tema, di modo che essa, pur rispettando il lessico locale, si avvicini il più possibile alle regole sperimentali adottate dalla R.A.S (LSC). Di seguito il testo ufficiale del bando.

Bandu de concursu pro iscolanos e giòvanos alaesos.

Sa Pro loco de Alà, chin s’ajudu de su Comunu de Alà, aprontat su bandu de concursu “Conta-nos de su

Covid19″, abbertu a iscolanos de s’iscola media de Alà e a sos giòvanos alaesos, nàschidos dae su 1 de

giannarzu 2004 a su 31 de nadale de su 2010, abitantes in Alà in die de publicatzione de custu bandu, o fizos

de babbu e/o mama alaesos, mancari abitantes in ater’ue. Chie cheret concùrrere, devet cumpònnere unu

tema in contu de sa pesta Covid19. Si podet iscriere contos, pensamentos, timòrias, sentidos, cale si siat

arrèjonu chi siet cullegadu a su chi amus subìschidu in custos duos annos de anneos. Sos temas devent éssere

iscritos in limba sarda, a sa manera alaesa, sighende però pius chi si podet sas regulas de iscriedura

isperimentale de sa Regione Autònoma de Sardigna (LSC). Sas óperas, iscritas a computer, e cumpletadas chin

nùmene, sambenadu e nùmeru telefonicu de s’autore (balet finas su nùmeru de su babbu o de sa mama),

devent éssere postas in una busta de lìtera tancada e giutas a s’ofisciu de protocollatzione de su Comunu de

Alà, intro de su 31 giannarzu 2022. A totus sos concurrentes sa Pro loco at a fàghere unu donu. A sos chimbe

temas pius bellos – a ischìrriu de una giuria de persones amantiosas de sa limba sarda seberadas dae sa Pro

loco – at a andare in donu unu tablet 10″. Su tema iscritu menzus at a bìnchere sos 250,00 euros de su “Prèmiu

in ammentu de Pascale Ghisu”, cumbidadu dae sa Pro loco de Alà e dae sos familiares de tiu Pascale Ghisu,

bènnidu a mancare pròpiu pro sa maladia Covid19. Pro ajuare in s’iscriedura de sos temas, sunt a dispostu de

sos concurrentes Salvatore “Bobo” Mette (tel. 349 6339639), Piera Pigozzi (tel. 349 8402664) e Roberto Mette

(tel. 0789 1964113), chi podent èssere giamados pro mezorare s’impitu iscritu de sa limba sarda. Totus sos

temas ant a èssere ogetu de unu libreddu chi at a publicare sa Pro loco alaesa s’annu chi benit.