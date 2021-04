Forse non tutti sanno che c’è una pianta che si chiama Malva Olbia

La pianta e le origini del nome.

C’è una pianta che si chiama Malva (o Lavatera) Olbia. È il nome scientifico della specie di piante con fiori rosa e fogliame caduco verde chiaro chiamata malvone. È molto diffusa anche in Gallura e raggiunge un’altezza di 2 metri e un diametro 1,20 metri circa.

Sicuramente molti penseranno che la pianta sia stata scoperta a Olbia. È curioso sapere che con la città gallurese non c’entra nulla, almeno per quanto riguardano le origini del nome. In un altro articolo della stessa rubrica, scrivevamo della presenza di altri nomi greci omonimi con la città capoluogo della Gallura.

La pianta, che fine dall’antichità è stata utilizzata per scopi officinali, prende il nome di Olbia da una città greca fondata dai massalioti in Francia, lungo la costa mediterranea di levante. È importante sapere che nel mondo sono presenti numerose specie di “malva”.

(Visited 155 times, 155 visits today)