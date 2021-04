I supermercati di Olbia aperti a Pasquetta.

Chi chiude? Chi resta aperto? Anche a Olbia i supermercati chiuderanno il giorno di Pasqua, mentre a Pasquetta si apre per metà giornata. E vale per tutti i punti vendita sparsi per la città. In città chiuderà a Pasqua il Conad del centro commerciale Terranova, che riaprirà a Pasquetta, dalle ore 8 alle 14.

Anche quelli distribuiti nel resto del comune faranno orario ridotto lunedì e chiuderanno a Pasqua. Chiude anche il SuperPan, che aprirà lunedi con orario ridotto dalle 8:30 alle 13:30. Il Lidl, invece, aprirà solo lunedì tutto il giorno, dalle 09:00 alle 19. Per quanto riguarda i discount, saranno chiusi anche gli MD ed Eurospin, che apriranno solo a Pasquetta dalle 9 alle 13. Chi aprirà anche a Pasqua saranno i Dettori, che faranno un orario a metà giornata fino alle 13.

