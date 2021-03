Forse non tutti sanno che Olbia fu protagonista in un film degli anni ’60

La città di Olbia in un film degli anni 60.

La città di Olbia è stata ripresa in un film del 1966. Si tratta di “L’estate”, pellicola diretta dal regista Paolo Spinola. Uno spaccato dell’epoca con le immagini della città negli anni Sessanta.

Nelle riprese compare il molo Brin, l’aeroporto di Venafiorita e il viale Principe Umberto prima dei lavori di riqualificazione e via Redipuglia all’epoca. Curioso che ai tempi erano in corso i lavori per il banchinamento del lungomare, ma non quello che conoscevamo ante i lavori dell’Ansa sud, che risale “solo” agli anni Novanta.

Quel che è certo però che i lavori di allora prevedevano la realizzazione della strada per il traffico veicolare sul lungomare che ora in parte non esiste più. Questo perché i lavori, prossimi all’inaugurazione prevedono un grande piazzale sul mare e una strada pedonale e ciclabile con nuovi toponimi.

