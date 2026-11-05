Olbia piange Loredana Dongu, il sorriso e l’anima del Gavin’s bar

Addio a Loredana Dongu.

La comunità di Olbia si stringe attorno al dolore per la scomparsa di Loredana Dongu, venuta a mancare all’età di 62 anni, a causa di una malattia. Figura stimata e ben voluta in città, Loredana ha lasciato un ricordo indelebile in quanti l’hanno conosciuta, non solo per le sue doti umane ma anche per il suo impegno lavorativo.

Il lutto.

Insieme all’amato marito Egidio, Loredana ha gestito per anni il Gavin’s bar di via Gennargentu, un punto di riferimento e un luogo di aggregazione quotidiana per molti residenti del quartiere e della zona. Dietro quel banco, con la sua cortesia, il sorriso e la dedizione quotidiana, ha saputo trasformare un’attività commerciale in uno spazio di autentica accoglienza e calore umano.

A piangerne la perdita ci sono il marito e tutti i parenti che l’hanno amata. Ma anche tantissimi conoscenti e amici. ”Ricordo le mattinate passate al Gavin’s a fare colazione durante gli anni dell’asilo, delle elementari e delle medie. Lei c’era sempre, ogni mattina, ad accogliere generazioni di studenti. Riposa in pace”, è uno dei messaggi commuoventi che sono apparsi sui social alla notizia della scomparsa di Loredana. L’ultimo saluto a Loredana si terrà venerdì 6 novembre alle ore 11.00 nella Chiesa di Nostra Signora di La Salette in Olbia, con partenza della camera ardente dalla Casa Funeraria La Pax Braccu in Via Bazzoni Sircana, 13d.

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