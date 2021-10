Branded merchandise: come può aiutare la promozione aziendale

Il branded merchandise può essere considerato come l’arte del fare branding con l’aiuto dei gadget aziendali personalizzati. Un assortimento quasi infinito di oggetti può essere declinato a questo scopo, dalle magliette agli ombrelli, dalle tazze alle cuffie bluetooth. In qualunque caso si ha la possibilità di migliorare il ricordo di brand e la cosiddetta brand awareness, inducendo i consumatori a comprare, o a comprare di nuovo, presso l’azienda in questione.

I vantaggi offerti dal branded merchandise

Una delle prerogative più interessanti del branded merchandise sta nel fatto che si tratta di una strategia accessibile a tutti e che si può applicare a qualunque esercizio commerciale o realtà aziendale. È una tecnica di valorizzazione del marchio che ha il pregio di essere poco onerosa, nel senso che presuppone un investimento minimo e quindi un dispendio di risorse limitato. La scelta tra i vari gadget è sconfinata: dai calendari, alle t-shirt ad articoli per lo smart working. Ad esempio comprare le chiavette usb personalizzate su Stampasi.it – uno dei player del settore più conosciuti – consentirà di fare branding con un oggetto molto apprezzato nell’era digitale in cui viviamo e rendere felici non solo i clienti, ma anche i fornitori e dipendenti.

Un’identità visiva più forte

Grazie al branded merchandise non solo si comunica in modo più efficace, ma si ha l’opportunità di consolidare la propria identità visiva. Il pubblico esterno, che è rappresentato dai clienti, può acquisire maggiore dimestichezza con i colori e il logo aziendale se ha modo di vederlo tutti i giorni, per esempio su una shopper, su una borraccia, su una penna o anche solo su un calendario. Il pubblico interno, che è quello rappresentato da dipendenti e collaboratori, al tempo stesso ha l’opportunità di entrare in contatto con la visual identity e di familiarizzare con essa in tempi rapidi. Insomma, si fa branding con il branded merchandise perché si lavora sulla branded awareness. Non è così scontata la consapevolezza dell’esistenza di un brand, a maggior ragione nel caso in cui il marchio in questione voglia tentare di ampliarsi in mercati in cui non è ancora arrivato.

Promozione e visibilità

La distribuzione di gadget promozionali porta a beneficiare di una visibilità molto più elevata rispetto a quella di cui si godrebbe in condizioni normali, a prescindere dal contesto in cui tali oggetti vengono dati in omaggio: per esempio in occasione di una fiera di settore, o anche solo fuori dal negozio alle persone che passeggiano per la strada. Il merchandising, inoltre, aiuta e favorisce la promozione del brand perché instaura con le persone una vera e propria connessione emotiva. È come se le aziende, in questo modo, avessero la possibilità di valorizzare il contatto umano nella relazione con i clienti. La connessione emotiva fa sì che il cliente, dopo aver ottenuto in omaggio un particolare articolo, si reputi preso in considerazione nelle sue necessità di tutti i giorni come persone, e non unicamente per il potere di spesa che in ogni caso ha.

Alla ricerca del gadget migliore

Certo, visto che i possibili gadget tra cui scegliere sono tanti, è bene capire come fare per trovare quello giusto. Prima di tutto, è importante che un oggetto brandizzato sia utile, a prescindere dal fatto che sia destinato ai dipendenti o ai clienti. In caso contrario, verrà messo da parte o addirittura buttato nel primo cestino a disposizione. Il branded merchandise deve valutare il tipo di omaggio più adatto al target di riferimento e al tipo di pubblico a cui è destinato. La connessione emotiva fra il consumatore e il marchio, che comporta una relazione umana con l’azienda, è importante perché contribuisce a migliorare il ricordo del marchio stesso. Quello che si innesca è un vero e proprio circolo virtuoso, che fa sì che il consumatore possa tornare con più probabilità a comprare dallo stesso marchio.

Stampasi.it e i gadget promozionali da personalizzare in ogni occasione.

Stampasi.it è il sito a cui ci si può rivolgere se si è interessati a ordinare gadget online: un servizio disponibile non solo per le aziende che vogliono distribuire articoli promozionali, ma per qualunque tipo di cliente che desideri stampare un logo, una foto, un’immagine o una scritta su prodotti come t-shirt, tazze, ombrelli, e così via. La rapidità e la gratuità delle consegne rappresentano due ottimi motivi per affidarsi a questa realtà, che fa della professionalità il proprio punto di forza principale.

Le soluzioni green per conquistare il pubblico più giovane

Sempre più di frequente al giorno d’oggi vanno di moda le proposte green, ecologiche e all’insegna della sostenibilità ambientale. Per la scelta del branded merchandise si deve considerare come il tema dell’ecosostenibilità sia molto importante presso l’opinione pubblica e abbia riscontri importanti soprattutto presso il target giovanile. Quindi, vale la pena di puntare anche e soprattutto su quegli oggetti che in qualche modo contribuiscono a ridurre la produzione di rifiuti, come le borracce in alluminio o le penne realizzate con materiali riciclati.