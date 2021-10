Il laboratorio per Halloween alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia.

Alla Biblioteca Civica Simpliciana di Olbia sono aperte le iscrizioni al laboratorio creativo “A cavallo di una scopa-Storie e leggende di Halloween da tutto il Mondo”.

Il laboratorio è curato dalla lettrice Gabriella Dessolis ed è rivolto ai bambini di età dai 3 ai 10 anni e si terrà martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 ottobre, dalle ore 17 alle ore 18 e 30 presso la Biblioteca Civica Simpliciana, Piazzetta Dionigi Panedda 3, secondo il seguente calendario:

Martedì 26 ottobre: bambini dai 3 ai 5 anni (max 10)

Mercoledì 27 ottobre:bambini dai 6 ai 7 anni (max 10)

Giovedì 28 ottobre: ragazzi dagli 8 ai 10 anni (max 10)

L’iscrizione e la frequenza al laboratorio è gratuita ma i posti sono limitati.

Il modulo per l’iscrizione potrà essere ritirato presso la Biblioteca Civica Simpliciana, oppure scaricato direttamente dal sito internet del Comune di Olbia o dal sito della Biblioteca Civica Simpliciana. Le domande dovranno essere presentate presso il protocollo generale del Comune di Olbia e faranno parte di una lista il cui ordine di precedenza sarà stabilito in base al numero di protocollo attribuito alla domanda stessa.

“Halloween è diventata , ormai per tutti i bambini, un evento universale richiesto e festeggiato. Halloween, è nata in Irlanda, all’epoca degli antichi Celti, in seno alla cultura di questo popolo. Anche il nome contratto dall’inglese arcaico voleva significare Notte degli Spiriti Sacri, quindi festa di Ognissanti, perché i morti erano per i Celti degli spiriti Sacri. Simili usanze si sono perpetuate in tutte le parti del mondo ed in particolare in Italia, soprattutto nel Sud e in Sardegna. Fiabe e racconti un po’ paurosi e terrorizzanti, ma pieni di mistero ed accattivanti sono nati per intrattenere i nostri bambini di sempre, di ogni epoca, cultura, nazionalità, durante le lunghe notti invernali magari davanti alla complicità e il calore di un bel fuoco.

Questo, quindi, è lo scopo del nostro laboratorio, far rivivere vecchie tradizioni e leggende provenienti da ogni parte del mondo e della nostra Sardegna, attraverso delle letture animate e dei racconti, magari e sicuramente non troppo paurosi e adatti all’età dei bambini, per accrescere la loro curiosità, stimolare la loro fantasia e far conoscere nella sua vera essenza una festa di Halloween, privata dei suoi contenuti più banali e materiali, e collegata agli aspetti più interessanti e stimolanti della nostra cultura e quella di Popoli e Nazioni lontane, ma unite alla nostra dal meraviglioso ed universale mondo delle fiabe”.