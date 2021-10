L’iniziativa a Isticadeddu.

Nei passaggi pedonali a Isticadeddu compaiono delle sagome colorate per far camminare i bambini all’uscita di scuola in tutta sicurezza.

L’iniziativa dell’associazione SiamoQ Isticadeddu è stata realizzata stamattina nel quartiere, con lo scopo di rendere accessibili i passaggi pedonali per i bambini. Qualche settimana fa l’associazione aveva segnalato la presenza di soste selvagge all’uscita di scuola, impedendo ai bambini di potersi muovere liberamente.

Per questo motivo, tra la nuova fermata di Via Rodari e la scuola media, sono stati inserite delle figurine di cartone, per tenere liberi i percorsi. L’iniziativa è stata un successo, nessun genitore si è parcheggiato su quelle aree. “Siamo piuttosto soddisfatte perché per un giorno ha funzionato e il passaggio è stato utilizzato nel modo giusto senza pericolosi slalom tra le auto in coda! Non sarebbe bellissimo se fosse la normalità?”, dichiarano gli organizzatori.