4 Motivi per Fare Marketing con la Tazza Aziendale

Il marketing digitale è sempre pieno di risorse.

Fare pubblicità oggi significa avere a disposizione tantissimi strumenti virtuali che possono generare introiti reali.

Sebbene molti metodi possano sembrare costosi per le PMI, ci sono tecniche promozionali alla portata di tutte le attività.

Una di queste tecniche punta sui regali aziendali per fare colpo agli occhi dei consumatori, utilizzando gadget di largo utilizzo su cui imprimere logo e nome aziendale. I regali aziendali si trasformano così in veri e propri articoli promozionali che hanno lo scopo di portare in giro il nome della tua azienda e tenerlo quanto più possibile al centro dell’attenzione.

Utilizzando i regali promozionali nel modo giusto otterrai notorietà, interesse, più clienti e maggior traffico sul tuo sito web.

Se non sai quali sono i prodotti più adatti al tuo pubblico, puoi puntare su articoli che possano essere apprezzati da tutti perché di utilizzo quotidiano. Un classico esempio sono le tazze personalizzate, simpatiche, amate praticamente da tutti ed economiche, oltre che ideali per tenere un messaggio sempre in vista.

Ecco 4 motivi per scegliere la tazza aziendale come regalo promozionale per la tua PMI.

1. Tutti Amano le Tazze Personalizzate

Il caffè piace a molte persone, soprattutto in ufficio. Tiene svegli, riscalda ed è buono, quindi le tazze da caffè sono un’idea perfetta da regalare ai clienti sia in negozio che online. Puoi scegliere le tue nuove tazze personalizzate economiche sul sito National Pen.

2. Idea Regalo

Ogni anno vengono regalate milioni e milioni di tazze in tutto il mondo.Si tratta di un’idea regalo niente male e, grazie alle tecniche di stampa su tazze, è possibile farne un omaggio personalizzato.

Natale, anniversario dell’azienda e altre feste sono tutti momenti perfetti per regalarne una.

3. Si Fanno Notare

È davvero facile passare davanti a una scrivania e notare una tazza dal colore o dalla forma piacevoli.

Grazie a un ampio spazio da personalizzare con disegni, messaggi e logo aziendale, puoi renderla unica e decorarla nel modo più originale e in linea con lo spirito aziendale.

Utili ogni giorno per sorseggiare la propria bevanda calda preferita, possono essere riutilizzate anche per altri scopi, trasformandosi in originali portapenne da tenere sulla scrivania o in vasi per piante da ufficio; sono quindi il regalo perfetto anche per chi non beve caffè.

4. Economiche al Punto Giusto

Il costo di ogni singola tazza è piuttosto contenuto e, se acquistate in grandi quantità, garantiscono un risparmio ancora più consistente, consentendo così di estendere il numero di persone e target customer a cui regalarle.

Naturalmente, maggiore è la qualità della tazza, più alto sarà il prezzo.

I modelli a sublimazione, per esempio, sono in genere più costosi delle tazze con una stampa standard, perché prevedono l’apparizione del logo, nome o messaggio aziendale solo quando una bevanda calda viene versata all’interno.

La portata pubblicitaria e il costo rendono le tazze promozionali una scelta ideale per molte piccole e medie imprese: scegli subito le tue tazze preferite da personalizzare con il logo della tua azienda per la tua prossima campagna marketing.



