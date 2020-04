I prestiti garantiti dallo Stato.

Il Decreto Liquidità del Governo da la possibilità a molte imprese e partite iva di accedere a prestiti garantiti direttamente dal Fondo centrale di garanzia. Per i prestiti fino a 25mila euro la garanzia sarà del 100% con una durata massima di 72 due mesi e un preammortamento di 24 mesi. L’importo non dovrà essere superiore al 25% del fatturato e il tasso di interesse è inferiore al 2%. Una soluzione studiata per piccole imprese artigiani e partite iva.

Per richiedere il finanziamento si dovrà inviare alla propria banca il documento di identità, l’ultimo bilancio o il modello Unico, il modello per la richiesta dell’agevolazione e la proposta contrattuale. La banca si limiterà a verificare i documenti e che l’imprenditore non si trovi in sofferenza, senza l’analisi sul merito creditizio. Successivamente invierà la richiesta al Fondo centrale di garanzia e, dopo l’accettazione di quest’ultimo, provvederà ad erogare il prestito.

Per i prestiti fino a 5milioni di euro è prevista, invece, la garanzia fino al 90% da parte del Fondo centrale di garanzia, estendibile al 100% con i Confidi per prestiti fino a 800mila euro ad aziende con fatturato fino a 3,2 milioni di euro. La garanzia è gratuita, ma anche in questo caso il prestito deve essere pari al 25% massimo dei ricavi o al doppio della spesa per il personale del 2019. Sono previsti fino a 6 anni di ammortamento.

In questo caso bisogna inviare alla banca gli ultimi due bilanci completi, il bilancio provvisorio 2019, l’affidamento presso altre banche, la posizione dei debiti verso il Fisco, la presenza di moratorie in corso e l’autocertificazione dell’andamento 2020. La banca valuterà il profilo economico e finanziario dell’azienda, non valuterà l’andamento degli ultimi mesi con il coronavirus. Dopo l’analisi, il Fondo centrale di garanzia verifica la presenza dei requisiti e la banca eroga il denaro richiesto.

