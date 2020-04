Un’autobetoniera si ribalta su un fianco, autista in ospedale per accertamenti

L’incidente questa mattina.

Nella tarda mattinata un’ autobetoniera si è ribaltata in località Sa Pedra Ruja, nel comune di Siniscola.

Sono ancora in corso gli accertamenti per stabilire le cause dell’incidente, ma dalle prime ricostruzioni l‘autobetoniera, nell’affrontare una curva, si è ribaltata su un fianco ed è finita a bordo della strada. Nel sinistro non sono stati coinvolti altre autovetture.

Nell’incidente del pesante automezzo, carico di calcestruzzo, fortunatamente l’autista non ha riportato gravi conseguenze, ma è stato trasferito dall’ambulanza del servizio sanitario 118 all’ospedale San Francesco di Nuoro per ulteriori accertamenti.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola e i carabinieri per mettere in sicurezza la zona.

