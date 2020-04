Intervengono i vigili del fuoco.

Nella mattinata la Sala operativa del comando dei vigili del fuoco di Sassari ha ricevuto richiesta di intervento per un grosso pino caduto a causa forte vento nell’isola di Caprera.

Il grosso albero è caduto sulla strada che porta al museo multimediale di Garibaldi, in località Monte Teialone. Sul posto è quindi intervenuta squadra operativa 11A dei vigili del fuoco di la Maddalena. Per la messa in sicurezza della zona.

I vigili del fuoco hanno quindi è provveduto a togliere il grosso pino e ripristinare la strada.

