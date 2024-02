Verso l’apertura della pista da motocross dentro l’Olbia Arena

All’Olbia Arena aprirà presto la pista da motocross.

All’Olbia Arena si terranno non solo concerti, ma anche il motocross. E’ ormai ufficiale il nulla osta da parte di FMI e CONI per l’apertura della pista temporanea all’interno dell’area in zona industriale, dove si tengono importanti manifestazioni come il Red Valley.

Lo fa sapere il Motoclub Olbia MX, che ha ringraziato il Comune, nelle vesti del sindaco Settimo Nizzi e l’assessore al Turismo, Marco Balata per “aver compreso le potenzialità di questo sport e per averci concesso l’utilizzo dell’area”. “Il supporto dell’assessore, dottor Marco Balata è stato fondamentale lungo tutto l’iter burocratico – si legge nella loro nota stampa – mostrando pazienza e professionalità in un percorso che per noi rappresentava un’assoluta novità. Grazie anche al progettista dell’impianto, Marco Bulleri, per il suo fondamentale supporto tecnico”.

”Non possiamo dimenticare di riconoscere l’importante contributo di tutti i volontari coinvolti – prosegue il Motoclub Olbia MX – coloro che hanno generosamente investito il proprio tempo, distogliendolo da famiglie e lavoro. Senza il loro impegno, nulla di tutto questo sarebbe stato possibile. La loro dedizione e passione hanno reso concreta questa fantastica realizzazione. Questa nuova pista rappresenta non solo una vittoria per gli appassionati di motocross, ma anche un elemento positivo per la comunità di Olbia, creando opportunità di intrattenimento e promuovendo lo spirito sportivo nella nostra città. Ringraziamo ancora tutti coloro che hanno contribuito a rendere realtà questo sogno, e non vediamo l’ora di condividere con la comunità questa nuova avventura nel mondo del motocross”.

