Muore dopo una lite a Baja Sardinia, disposta una nuova autopsia

La nuova autopsia sul corpo di Giuseppe Mannoni.

Una nuova autopsia sul corpo di Giuseppe Mannoni, il 28enne di Thiesi morto il 3 settembre all’ospedale di Nuoro per un ematoma cerebrale, è stata disposta dalla Procura di Tempio Pausania. Questo in seguito all’episodio avvenuto il 26 agosto, quando Mannoni subì il trauma alla testa durante una lite in un parcheggio vicino a un locale di Baja Sardinia.

L’esame autoptico è programmato per il 26 settembre a Sassari e sarà effettuato dal medico legale Michele Usai e dal neurochirurgo Giancarlo Nurchi, con la partecipazione della consulente di parte Valentina Piredda.

Un 25enne di nazionalità tedesca e russa, Arthur Sergeyevic Shendrik, è attualmente sotto indagine con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Inoltre, le autorità stanno analizzando la condotta dei medici dell’ospedale di Olbia, dove Mannoni era stato curato prima di lasciare la struttura senza completare le indagini necessarie.

