Sono molte le idee per questo Natale.

Come ogni anno è finalmente giunto il momento di decidere cosa mettere sotto l’albero di Natale. La scelta dipende come sempre dai gusti e dalle esigenze di chi dovrà ricevere il regalo. La scelta del dono natalizio dipende, però anche dalle possibilità economiche, dall’invettiva e dalle preferenze di chi lo fa. Per darvi qualche spunto utile, oggi ci occuperemo di capire quali sono i regali migliori da fare sulla base della personalità del destinatario e dell’artefice del dono.

Abbigliamento per chi segue le mode

Regalare un capo d’abbigliamento o un accessorio è l’ideale nel caso di una persona che ama essere sempre alla moda: dunque via libera a regali come i maglioni, le sciarpe, i cappelli, le scarpe, i guanti e le calze. Per prendere ispirazione e trovare il capo più adatto basta fare un giro nei negozi online, dove si trova davvero di tutto a prezzi più che abbordabili. Una buona soluzione consiste nel puntare su marchi italiani noti, come nel caso di Armani, per avere la sicurezza di fare un regalo di qualità. A un uomo che ama stare comodo ed essere elegante al tempo stesso, ad esempio, sarà possibile regalare un paio di scarpe Giorgio Armani a scelta tra quelli esposti nei più forniti negozi di abbigliamento e accessori di moda online.

Gadget hi-tech per i più tecnologici

Non esiste regalo migliore di un gadget hi-tech, soprattutto se si parla di un amico o di un parente amante delle nuove tecnologie. Qui la lista è ovviamente lunghissima, e contempla opzioni come ad esempio la soundbar o l’altoparlante Bluetooth, insieme ai fitness tracker (per gli sportivi) e alle cuffie per il gaming. Se si dispone di budget più elevati, naturalmente anche device come gli smartphone, i laptop e i tablet sono ottimi per questo genere di persone.

Libri per gli intellettuali

Dai gialli alla fantascienza, passando per l’horror e per i grandi classici che hanno fatto la storia della letteratura: gli amanti della lettura possono contare su tantissimi potenziali regali da ricevere. Volendo anche tecnologici, come ad esempio l’e-reader per i libri in formato ebook. Fra i libri migliori da regalare per questo Natale, troviamo “Il metodo Catalanotti” della saga del Commissario Montalbano, “La ragazza con la Leica”, libro vincitore del Premio Strega 2018, e il romanzo “L’amica geniale” di Elena Ferrante, da cui è tratta la recente serie televisiva.

Prodotti enogastronomici per i più golosi

Per gli amanti della buona cucina e delle tradizioni culinarie regionali, non esiste nulla di più azzeccato di un bel cesto natalizio. A patto che contenga prodotti DOP e di grande spessore sia dolci che salati, inclusi i vini e gli spumanti di pregio. Per i cesti di grande effetto, si consiglia di optare per i prodotti di regioni del Sud come la Calabria, la Sicilia, la Puglia e la Campania.

Oggetti per la casa per gli amanti del design

L’arredo e il design sono due passioni che oggi appartengono a molti italiani, dunque è possibile gratificare gli amici appassionati regalando alcuni oggetti per la casa: ad esempio le lettere appendi-abiti, perfette per comporre qualsiasi frase, insieme agli accessori per la cucina, che possono essere sia utili che decorativi. Anche i pouf sono ottime idee, così come gli adesivi murali e gli orologi da parete.

Secondo quanto visto oggi, sono tantissime le idee regalo che potrete fare ai vostri cari, adatte a qualsiasi gusto.

