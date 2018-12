La sconfitta per 5 a 1 col Sorso aveva spinto Pittalis alle dimissioni

L’U.S. San Teodoro Calcio ha comunicato nei giorni scorsi le dimissioni dell’allenatore della prima squadra Giovanni Pittalis. “La Società ringrazia il Tecnico per la disponibilità e la professionalità dimostrata e gli augura le migliori fortune per il proseguo della carriera sportiva”, è l’augurio comparso sulla pagina Facebook della società.

I viola, dopo le 15 partite disputate, attualmente occupano la penultima posizione in classifica del Campionato di Eccellenza, con 11 punti. Uno solo in più rispetto al Tonara, ultimo in classifica. A preoccupare è il rendimento complessivo della squadra, che in 15 partite ha collezionato 3 vittorie, 2 pareggi e 10 sconfitte, realizzando 16 gol e subendone 33.

Stando ai numeri, i problemi maggiori della squadra sono in difesa, la peggiore per numero di reti subite insieme a quella della Ferrini. Il compito di invertire la rotta è stato affidato a Virgilio Perra, decano degli allenatori sardi, espertissimo di Eccellenza e Serie D, serie in cui l’anno scorso ha allenato per alcuni mesi il Tortolì.

La prima prova della squadra allenata dal nuovo allenatore vedrà il San Teodoro confrontarsi con il Muravera, secondo in classifica e di gran lunga attacco più forte del campionato, con 42 reti siglate finora. “La società – si legge nella pagina ufficiale del club – augura al nuovo mister un grosso in bocca al lupo per raggiungere l’obiettivo della salvezza”

