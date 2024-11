Quale attrezzatura non può mancare a un barman

Ci sono professionisti che, più di altri, necessitano dei giusti strumenti per poter lavorare nel modo migliore. Fanno parte di questa categoria i barman che, per creare cocktail che sembrano vere e proprie opere d’arte e dare vita a capolavori di mixology unici devono sicuramente possedere esperienza, creatività e capacità, ma anche gli strumenti adatti.

In questo articolo vogliamo analizzare qual è l’attrezzatura da barman indispensabile per chi fa questo mestiere, ma anche quali sono le novità sul mercato e le “chicche” che possono fare la differenza.

Attrezzatura da barman: gli strumenti indispensabili

Partiamo da uno strumento che rappresenta l’essenza vera del lavoro di barman: lo Shaker. Indispensabile per preparare i cocktail e per la corretta realizzazione dei drink, sul mercato è presente in tre differenti tipologie.

Lo Shaker Boston è composto in due parti ed è ideale per drink che contengono succhi di frutta e/o sciroppi e per realizzare più cocktail contemporaneamente. Lo Shaker Cobbler,il più classico, è perfetto per cocktail composti per la maggior parte da alcolici. Infine, lo Shaker Parisienne, un’icona nel mondo del bartending: composto da due parti, è la scelta più diffusa tra i barman che vogliono un design estremamente elegante.

Altro strumento che non può mancare è il Jigger, ovvero il dosatore di cocktail a forma di clessidra: può avere diverse misurazioni e garantisce la massima precisione in ogni preparazione di cocktail.

C’è poi lo Strainer, ilcolino a rete in acciaio inox che, tramite una molla, si aggancia al shaker e va a separare il ghiaccio e gli altri solidi dal liquido durante la realizzazione del drink. Altrettanto importante è il Muddler, ovvero il pestello con la testa piatta o dentata utilizzato per la preparazione di cocktail pestati e, in alcuni casi, per spaccare il ghiaccio a mano. Infine, nessun barman può fare a meno del Bar Spoon, il cucchiaio con il manico lungo a spirale che garantisce la massima precisione nel mescolare e miscelare e del Metal pour, il tappo dosatore da applicare alle bottiglie per bilanciare correttamente gli spiriti.

Attrezzatura da barman: novità e tendenze

Se un tempo il lavoro del barman puntava tutto sui sapori e sulla qualità dei drink realizzati, con la crescita della cultura del cocktail deve anche fare i conti con l’impatto estetico, la presentazione e l’effetto scenografico. Questo ha portato alla nascita di nuovi strumenti e di tendenze che ogni professionista del bartending dovrebbe conoscere.

Tra le novità più popolari c’è l’uso di tecnologie avanzate per migliorare l’esperienza del drink, come affumicatori e sous-vide, ma anche Robot bartender, shaker automatici e macchine intelligenti che permettono di creare cocktail perfetti con le tecniche più moderne.

Un altro accessorio che sta conquistando il mercato è lo stampo per ghiaccio in ottone, che permette di ottenere cubetti perfettamente formati, dal design esclusivo e personalizzati con disegni, loghi o scritte. Infine, la crescente esigenza di multisensorialità e unicità spinge i bartender moderni in direzione di una nuova mixologia high-tech capace di regalare ai clienti un’esperienza sensoriale più completa, che integra elementi visivi e gustativi alla tradizionale arte di preparare cocktail.

