Risparmiare sui libri: strategie e consigli per usare al meglio i coupon

Comprare libri è una bella passione, ma a fine mese i costi si sentono. Un modo per continuare a leggere spendendo un po’ meno esiste, soprattutto per chi acquista online, e si basa sull’uso dei codici sconto. Questi coupon sono delle semplici parole o codici da scrivere nel carrello prima di pagare, e permettono di avere uno sconto.



Per esempio, trovare un buon coupon Libraccio per risparmiare può fare la differenza, perché il catalogo è enorme e va dai libri per la scuola ai romanzi, fino all’usato. Imparare a usarli non è difficile, e una volta capito il meccanismo, diventa un’abitudine che aiuta il portafoglio.

Come funziona lo sconto e che vantaggi dà

Il sistema dei coupon è pensato per essere molto semplice: si scelgono i propri libri e, una volta nel carrello, si cerca la casella dedicata ai codici sconto. Di solito è ben visibile prima della sezione per il pagamento e lì si inserisce il codice e si preme un pulsante per attivarlo, e a quel punto il prezzo totale dell’ordine scende.



Lo sconto può essere di diverso tipo: a volte è una percentuale, per esempio un 10% in meno sul totale, altre volte invece toglie del tutto il costo della spedizione, cosa molto utile se non si comprano tanti libri in una volta sola. In altri casi ancora, lo sconto è una cifra fissa, magari 5 euro in meno su una spesa di almeno 40, e tutto viene mostrato chiaramente.

I posti migliori dove trovare i codici giusti

Per trovare questi codici non bisogna cercare a lungo, ma bisogna sapere dove guardare. Il primo consiglio è quello di iscriversi alla newsletter dei siti web di riferimento, perché le aziende spesso mandano le offerte più vantaggiose proprio agli iscritti.



Anche i canali social sono un buon posto da tenere d’occhio, visto che le promozioni del momento vengono quasi sempre condivise anche lì. Oltre a questo, ci sono dei siti web che sono specializzati proprio in questo: cercano, controllano e pubblicano tutti i coupon che trovano. Controllare uno di questi portali prima di un acquisto è una buona abitudine, perché si potrebbe scoprire uno sconto a cui non si era pensato e che è valido proprio in quel momento.

A cosa fare attenzione prima di pagare

Quando si usa un codice, ci sono solo un paio di cose da controllare per essere sicuri che funzioni. Ogni offerta ha delle piccole regole, per esempio potrebbe essere valida solo sui libri di seconda mano, oppure potrebbe richiedere una spesa minima per essere attivata. Leggere queste condizioni, che di solito sono scritte in piccolo, evita di perdere tempo.



Un’altra cosa importante è la scadenza, perché i coupon non durano per sempre. La verifica finale, la più importante, va fatta nel carrello: dopo aver inserito il codice, bisogna sempre controllare che il prezzo sia sceso davvero prima di mettere i dati della carta. È un gesto semplice che però dà la sicurezza di aver effettivamente ottenuto il risparmio cercato.

