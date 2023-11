Banda ultralarga a Olbia, per metà delle scuole superiori è solo un sogno

La situazione della connessione a internet nelle scuole di Olbia.

Le scuole di Olbia sono sempre più connesse con banda ultralarga, ma non è al primo posto nell’Isola. In città il 67% delle scuole medie hanno una connessione moderna a Internet. La percentuale però scende al 43% per quanto riguarda le superiori.

È quanto emerge dalla 14esima edizione dell’Atlante dell’infanzia a rischio in Italia “Tempi digitali” pubblicata da Save the Children per la Giornata Mondiale dell’Infanzia. La situazione in Sardegna non è però rosea, stando a quanto pubblica il report, poiché solo il 52% delle famiglie sarde ha accesso alla banda ultra larga.

Tuttavia, rispetto al 2016 l’Isola ha fatto dei passi da gigante per ridurre il digital divide, poiché nel 2016, le famiglie con internet veloce erano appena l’8%. Tuttavia, emergono molte differenze territoriali e ancora troppe aree arretrate. Nella provincia di Sassari, quindi anche Olbia, solo il 34% delle famiglie hanno accesso alla rete ultraveloce con fibra.

Il nord Sardegna dunque se la spassa molto male se si guarda la situazione nella provincia di Cagliari, che raggiunge il 75% e dove le famiglie ultraconnesse con accesso alla fibra Ftth rappresentano il 34%, facendo del cagliaritano il secondo territorio più connesso d’Italia dopo Milano. Il Sassarese, però, è la seconda nell’Isola, poiché i dati negli altri territori sono molto più drammatici. La rete ultraveloce con fibra fino all’abitazione raggiunge soltanto il 17% a Oristano, il 15% a Nuoro e il 12% nel Sud Sardegna.

Le famiglie ultraconnesse con accesso alla fibra Ftth raggiungono, invece, solo il 10% nella provincia di Sassari, il 5% nella provincia di Oristano, il 3% nella provincia di Nuoro e solo l’1% nel Sud Sardegna.

Quanto la transizione digitale nelle scuole, la Sardegna fa ancora poco rispetto al resto della realtà italiana. Infatti il 67% delle scuole non è ancora connesso con la banda ultra larga ed è la percentuale più alta in Italia. L’Isola è ultima anche per la percentuale di scuole primarie e secondarie con tecnologie didattiche che favoriscono gli alunni diversamente abili.

Qui Olbia si trova a metà strada con il suo 67% nelle scuole primarie e a fare meglio sono Carbonia (100%), Nuoro (80%). Mentre fanno peggio Cagliari (58%) e Sassari (59%). La situazione, come detto precedentemente, cambia con l’avanzare del grado a cui appartengono le scuole. Olbia è penultima (43%), con Oristano (36%) fanalino di coda. Le più virtuose sono Iglesias (83%), seguita da Nuoro (75%) e Sassari (73%). Carbonia scende al 60%, mentre Cagliari al 53%. La Sardegna è ultima per quanto riguardano le postazioni informatiche per i disabili, con solo il 66%.







Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui