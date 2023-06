Farmaci: un italiano su quattro sceglie la rete per l’acquisto

Un italiano su quattro sceglie il canale della rete per acquistare farmaci senza obbligo di prescrizione: a dirlo sono i dati dell’Agenzia delle Entrate, che hanno fornito l’ennesima istantanea positiva di un fenomeno che, da circa tre anni, sta interessando il nostro Paese. Gli e-commerce di farmacia sono legali dal 2015, ma la loro effettiva esplosione è arrivata nel 2020, con l’emergenza sanitaria e le restrizioni sociali. A Covid archiviato, i driver che portano gli utenti a scegliere la piazza del web per acquistare SOP e OTC sono altri, risparmio economico in primis. Pure la riservatezza conta tanto. Lo stesso si può dire per l’oggettiva comodità pratica.

Alla fine del mese di marzo di quest’anno, erano 1436 le farmacie autorizzate a vendere online. Per l’utente finale, l’autorizzazione da parte del Ministero della Salute è la principale garanzia di sicurezza. Anche se meno rispetto al passato, i siti che commercializzano medicinali in maniera illegale esistono. Nel 2022, in questi giorni dell’anno, ne erano stati oscurati 61 dai Nas.

La farmacia che vende in rete – il portale di CEF, e-commerce della Cooperativa Esercenti Farmacia, una delle più importanti nel settore, è uno dei player legali che si sono aggiunti negli ultimi mesi – deve essere caratterizzata dalla presenza, nel footer della pagina principale del sito, di un bollino che rimanda al sito del Ministero della Salute e, nello specifico, a una pagina in cui si sottolinea che il soggetto è regolarmente autorizzato al commercio di medicinali online.

Da qui, si può accedere a un’ulteriore area del sito ufficiale del Ministero in cui sono presenti i dati specifici della farmacia, dal numero seriale, all’indirizzo del punto vendita fisico, fino alla data di avvio della vendita sul web.

Informandosi su questi aspetti, è possibile vivere con serenità lo shopping online di farmaci senza obbligo di ricetta medica. Quali sono i più richiesti? Tra quelli con numeri più interessanti spiccano i medicinali che favoriscono il dimagrimento. Da non dimenticare sono altresì quelli che aiutano a smettere di fumare e, con acquisti che salgono soprattutto nella stagione fredda, gli antinfluenzali.

Degni di nota sono anche i prodotti per favorire il vigore sessuale, i cui numeri degli acquisti online sono alti per motivi legati al comprensibile desiderio di riservatezza.

Oltre al focus sulla sicurezza, quando si parla di acquisto in rete di farmaci e dispositivi medici è bene citare l’assenza di diritto di recesso. Ecco perché, quando si compra, è bene, al di là del prezzo vantaggioso, riflettere bene sui prodotti di cui si ha davvero necessità.

