Il convivente per mesi la picchiava davanti al bambino a Olbia.

Mesi e mesi senza una prospettiva di miglioramento, senza poter sperare a qualcosa di meglio: la vita di una donna con il suo convivente marocchino di 37 anni a Olbia è stata un incubo.

Accusato di violenza dalla figlia della ex a Olbia, colpo di scena nel processo

Maltrattamenti all’ordine del giorno, percosse sempre più violente, una escalation che ha convinto la donna a cercare aiuto prima che fosse tardi.

La scena delle violenze erano le mura domestiche, dove la donna ha subito umiliazione e violenze di ogni tipo. L’ultima è stata quella di venir trafitta in una coscia con una chiave. Il 37enne marocchino non aveva nemmeno compassione per il bambino di 11 anni figlio della donna, che assisteva, impotente, alla furia dell’uomo contro la propria mamma.

Una vicenda terribile, che avrebbe potuto avere un esito tragico. Fortunatamente la donna ha trovato il coraggio di denunciare il violento convivente.

Tre nuove panchine rosse a Olbia per dire no alla violenza sulle donne

Come si legge su La Nuova Sardegna, il gip Marco Contu ha disposto per lui la misura dell’arresto: è stato denunciato per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui