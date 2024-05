L-Nutra annuncia l’espansione del catalogo innovazioni per la longevità e il benessere quotidiano

In un mondo in cui la ricerca della salute e della longevità diventa sempre più centrale nella vita delle persone, L-Nutra, azienda leader nella produzione e commercializzazione di prodotti per il benessere, fa un passo significativo verso l’innovazione.

Con orgoglio, annuncia l’espansione del proprio catalogo attraverso l’introduzione di nuovi prodotti all’avanguardia. La visione di L-Nutra è ambiziosa ma chiara: estendere la qualità e la durata della vita umana, superando le barriere imposte dall’invecchiamento e promuovendo uno stile di vita in cui prosperare senza limiti diventa la norma.

Da quando è stata fondata nel 2009, L-Nutra ha sempre posto le basi del suo sviluppo su ricerca scientifica e innovazione.

Questo impegno si riflette nella sua offerta di prodotti, progettati per migliorare il benessere a tutto tondo, agendo su diversi aspetti della salute umana. Il fiore all’occhiello dell’azienda è ProLon® Dieta Mima Digiuno, un programma nutrizionale di cinque giorni che simula gli effetti del digiuno, pur consentendo al corpo di ricevere nutrimento.

Questo approccio innovativo non solo aiuta a disintossicare l’organismo, ma contribuisce anche alla rigenerazione cellulare e al miglioramento generale della salute.

Il catalogo di L-Nutra, offre una varietà di prodotti complementari, tra cui il ProLon®-ReSet Kit per un rinnovamento alimentare di 24 ore, la ProLon® Crema Spalmabile e la ProLon® Nutrition Bar, ideali per chi pratica o desidera testare i benefici del digiuno.

Questi prodotti sono sviluppati con lo stesso spirito di ricerca e attenzione alla qualità che caratterizza tutto il portfolio di L-Nutra.

Recentemente, L-Nutra ha arricchito la sua offerta con l’introduzione di due innovazioni: ProLon® L-Biome, dedicato a promuovere la salute intestinale attraverso la crescita di microbi benefici, e ProLon® L-Pill, pensato per sostenere il benessere cellulare e l’invecchiamento sano di organi e tessuti.

Inoltre, sono in fase di lancio sul mercato tre nuovi prodotti:

· ProLon® Fasting Shake, una bevanda con una formula brevettata che permette di mantenere il corpo in uno stato di digiuno prolungato, favorendo una più efficace combustione dei grassi

· ProLon® 4 Expanded Variety, una selezione delle 7 zuppe più gradite dai consumatori, 3 varietà di Nutrition Bars, 1 Fasting Shake, 10 bustine di elio EVO di Molochio.

· ProLon® L-Protein, proteine in polvere di alta qualità.

L-Nutra si conferma non solo come un fornitore di prodotti di alta qualità, ma anche come un partner affidabile per il benessere personale.

Attraverso la consulenza individuale, l’azienda guida i propri clienti nella scelta delle soluzioni più adatte alle loro esigenze, sottolineando l’importanza di un approccio personalizzato alla salute.

Per chi cerca di approfondire e di entrare a far parte di questa visione di benessere e longevità, L-Nutra invita a visitare il proprio sito aziendale e il sito e-commerce, dove è possibile scoprire l’intera gamma di prodotti e servizi offerti. In un mondo in costante evoluzione, L-Nutra rappresenta una chiave per aggiungere più vita alla vita, un impegno che continua a guidare l’azienda verso nuove frontiere dell’innovazione in salute.

Contatti: info@prolon.it