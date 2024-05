San Teodoro piange la scomparsa improvvisa di Mame Fatou, aveva solo 23 anni

Addio a Mame Fatou Niang.

San Teodoro è rimasta sconvolta per la notizia della scomparsa di una ragazza di soli 23 anni. La giovanissima, di origini senegalesi, si chiamava Mame Fatou Niang ed è volata via improvvisamente, lasciando molto sgomento nel piccolo paese dove tutti si conoscono.

La ragazza era molto conosciuta a San Teodoro e sono tanti i messaggi che i suoi concittadini hanno lasciato sulle bacheche dei social, per dare l’ultimo saluto a Mame. Ad annunciare la scomparsa improvvisa della 23enne è stata la sua famiglia e i suoi fratelli. La salma della ragazza sarà portata nel suo paese di origine, in Senegal, dove saranno celebrati in seguito i suoi funerali.

