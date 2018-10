I 5 dettagli che rendono ogni matrimonio unico e indimenticabile

I consigli per un matrimonio indimenticabile.

Ogni matrimonio è un evento speciale, che lascia nel cuore degli invitati una traccia indelebile. E ci sono 5 dettagli, in particolare, che rendono ogni matrimonio diverso dall’altro, e che si prestano ad essere personalizzati da parte degli sposi, in modo da far sì che questo giorno speciale sia ricordato come unico. Vediamo quali sono.

Le partecipazioni

Le partecipazioni rappresentano il primo gesto di cortesia che gli sposi fanno nei confronti degli invitati. Sono da considerare al pari di un biglietto da visita del matrimonio e possono essere personalizzate in vari modi. Ci si può comportare in modo classico, ed usare un cartoncino avorio satinato stampato a rilievo, oppure azzardare toni più briosi, osando un po’ con colori e figure. Ma anche scegliere di personalizzarle con motivi floreali o con una o più foto degli sposi può essere un’idea per realizzare partecipazioni originali.

Le bomboniere

Anche le bomboniere sono un dettaglio fondamentale perché, al contrario delle partecipazioni, rappresentano la conclusione della cerimonia. Un regalo che servirà agli ospiti per ricordare l’evento con piacere. Meglio, quindi, scegliere un oggetto simbolico per la coppia. Si può spaziare dai prodotti eno-gastronomici, agli oggetti d’arredamento per la casa fino a fiori e piante. Le opzioni sono davvero tantissime e, per avere qualche idea originale per le proprie bomboniere di matrimonio, basta visitare siti come Mobilia Store, che offrono una vasta scelta e diverse possibilità di personalizzazione.

Il centrotavola

Il centrotavola è un elemento decorativo molto importante per abbellire e personalizzare il banchetto di matrimonio. Quindi è una scelta che va fatta con cura prestando attenzione a rispettare il tema della cerimonia, nel caso ve ne fosse uno scelto per l’occasione. Basta passare in rassegna una serie di opzioni per realizzare che ci sono materiali, anche poveri, cui non si penserebbe mai per un centrotavola ma che magari, proprio per questa ragione, risultano originali. Il legno, ad esempio, grezzo o levigato, può essere usato in vari modi: aggiungendovi dei fiori e dei nastri può diventare un perfetto centro tavola.

Il bouquet

Il bouquet è un altro dettaglio da curare, soprattutto da parte della sposa. Sempre meglio abbinarlo al colore dell’abito (di solito il bianco), ma questo non impedisce di renderlo originale. Si può, infatti, anche giocare con i colori e scegliere fiori dalle tinte più vivaci e cangianti. A fare la differenza è anche la dimensione, la forma e le decorazioni inserite perché i fiori possono essere impreziositi con nastri e oggetti di vario tipo.

La musica

Infine, arriviamo alla scelta della musica, un elemento che può fare davvero la differenza, rendendo il proprio matrimonio unico. Se il matrimonio è di tipo tradizionale, si possono proporre le classiche musiche nunziali magari ingaggiando un musicista in grado di interpretarle in una chiave più ricercata e personale. In chiesa i brani classici, possono essere eseguiti dalle tastiere, ma anche dagli archi o dall’arpa. Al ricevimento, invece, la scelta è davvero ampia e il suggerimento è di prediligere una selezione più romantica per la prima parte e più movimentata per la seconda, quando arriva il momento di scendere in pista.

In sintesi, il ricordo del matrimonio negli ospiti può limitarsi a una sensazione vaga o rimanere indelebile nella loro memoria: a fare la differenza è proprio la cura di questi piccoli dettagli.

