Fiamme in Gallura, incendio tra Arzachena e Luogosanto

Un incendio vicino ad Arzachena

Fiamme in Gallura, un incendio è divampato alle porte di Arzachena con una colonna di fumo visibile da lontano. Il rogo è nei paraggi del bivio per Luogosanto, in località Cudacciolu. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco da terra e sta arrivando anche un elicottero Super Puma.

Le fiamme alte stanno divorando macchia mediterranea a poca distanza dai vigneti dell’azienda Capichera. I vigili del fuoco sono impegnati anche su un altro fronte.

Nella zona di Aglientu è ripartito il fuoco dopo l’incendio dei giorni scorsi e le squadra stanno intervenendo per domarlo. Dopo il primo rogo anche nei giorni successivi le fiamme sono ripartite e il lavoro non è ancora finito.

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