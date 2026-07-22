La Maddalena, pedane senza barriere in spiaggia a Monti d’a rena

Un solarium senza barriere nella spiaggia maddalenina di Monti d’a rena

La spiaggia di Monti d’a rena a La Maddalena ospita da oggi una nuova struttura accessibile e priva di barriere architettoniche. L’installazione del primo solarium inclusivo si è conclusa positivamente, offrendo un servizio fondamentale per l’intera comunità. Questo spazio attrezzato è interamente dedicato alle persone con disabilità motoria e sensoriale o con specifiche necessità mediche. I bagnanti e i loro accompagnatori potranno così usufruire del litorale in totale sicurezza e comfort.

Il progetto “Isole che accolgono”

L’iniziativa nasce grazie al progetto denominato “Isole che accolgono”, un piano mirato a migliorare la fruibilità delle coste sarde. L’importante intervento ha ottenuto il finanziamento e il sostegno strategico da parte della Regione Sardegna per lo sviluppo dell’inclusione sociale. La realizzazione dell’opera è stata supportata dalla preziosa collaborazione istituzionale del Parco Nazionale Arcipelago di La Maddalena. Un contributo fondamentale è arrivato anche dagli uffici comunali e da “Sardegna Inclusiva”, che hanno garantito la massima celerità nella consegna delle attrezzature.

L’assessora Stefania Terrazzoni e la consigliera Rosalba Di Fraia hanno effettuato un sopralluogo per verificare il completamento dei lavori. “Questo solarium rappresenta un passo avanti concreto verso l’abbattimento delle barriere e la promozione di un turismo balneare davvero accessibile a tutti”, ha dichiarato Stefania Terrazzoni. “La celerità dell’intervento dimostra come la sinergia tra enti possa dare risposte immediate e di grande valore sociale al nostro territorio”, ha aggiunto Rosalba Di Fraia.

L’amministrazione comunale ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto, confermando l’impegno costante verso le tematiche dell’inclusione sociale. La nuova area attrezzata sarà immediatamente disponibile per residenti e turisti per tutta la stagione estiva.

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