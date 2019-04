La quarta edizione di Abbuconizos e binu.

Si terrà a Pattada nella serata di oggi, 27 aprile, la quarta edizione di Abbuconizos e binu. Un percorso enogastronomico che si dipana per le vie del paese più alto della provincia di Sassari accompagnando il visitatore in 14 cantine e locali storici, rivitalizzati per l’occasione.

L’acquisto del calice è il biglietto per accedere al percorso fatto di vino ed assaggi di piatti tipici, sos abbuconizos. Pecora in umido e in verde, trigu cottu, trippa, origliettas, ricotta e miele, questi alcuni dei menù che delizieranno i palati dei visitatori. Ma anche il pecorino della cooperativa casearia locale, offerto dall’amministrazione comunale in segno di continuità con le proteste per il prezzo del latte portate avanti lo scorso febbraio.

Per l’occasione gli artigiani pattadesi terranno aperte le loro botteghe e laboratori. Dalle 18 in poi, quindi, sarà possibile ammirare anche le raffinate produzioni locali che spaziano dalla falegnameria alle famosissime resolzas, i tipici coltelli a serramanico, che dal paese prendono il nome che le contraddistingue in tutto il mondo.

