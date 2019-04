Nuovi agenti di polizia locale.

È stato pubblicato dal Comune di San Teodoro il bando di concorso per l’assunzione di nuovi agenti di polizia locale. Scopo della selezione è la formazione di una graduatoria finalizzata all’assunzione di nuovo personale a tempo determinato.

Per partecipare sarà necessario essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore ed essere in possesso della patente B. I termini per la presentazione delle domande scadono il prossimo 13 maggio. Già fissate le date per le prove, il 27 maggio la prova scritta e il 31 maggio quella orale.

(Visited 133 times, 133 visits today)