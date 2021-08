La ricetta dei calamari ripieni con i piselli.

Per gli amanti del pesce, questo piatto è davvero eccezionale e saporito. Ottimo anche per condire la pasta, il sugo risulterà veramente gustoso. Potete accompagnarli con dei crostini di pane.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

800 grammi di calamari (preferibilmente i totani)

(preferibilmente i totani) 400 grammi di piselli freschi, appena sgusciati

freschi, appena sgusciati 2 uova

1 cipolla affettata

affettata pangrattato

1 dl di olio di oliva

di oliva sale

pepe

La ricetta.

Dopo aver pulito i calamari, togliendo loro la sacca del nero, gli occhi e il becco (collocato al centro dei tentacoli), tagliate via i tentacoli, tritateli grossolanamente e soffriggeteli (in un tegame di terracotta capace) in pochissimo olio, unitamente alla cipolla affettata e ai piselli; regolate di sale e pepe e fate cuocere adagio.

Una volta che il composto si è raffreddato, aggiungete le uova e il pangrattato e lavorate con un cucchiaio per ottenere un impasto piuttosto sodo. Ora, con questa farcia, riempite le sacche dei calamari, poi richiudete la bocca con ago e filo di cotone (per non perdere il ripieno durante la cottura).

Disponete le sacche in una teglia da forno, irrorate il fondo e i calamari con un filo di olio e mettete in forno (già caldo a 170°C). Serviteli caldi.

