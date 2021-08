Il progetto contro le alluvioni a Olbia.

Va avanti il progetto contro il rischio idrogeologico di Olbia. Non, quello bocciato, il piano Mancini, ma quello “alternativo” proposto dal sindaco di Olbia Settimo Nizzi.

Il nuovo piano idrogeologico.

Il piano, redatto dalla Technital, sarà presentato il 25 agosto. Si tratta, però, di una variante del Pai (Piano di assetto idrogeologico), che sostituisce quello più datato che fu presentato alla Regione.

Dati più accurati nel nuovo progetto. “Questa variante si è detta necessaria per due motivi – spiega il primo cittadino Settimo Nizzi –, perché le verifiche sugli allagamenti e i dati in nostro possesso prima non erano provati scientificamente e, sopratutto, non erano statistici. Oggi ci siamo dotati di uno strumento più sofisticato, che riguarda la scannerizzazione laser di tutte le aree a rischio del comune, che saranno fatte con una definizione elevata e ci permetterà di vedere l’intero reticolo idraulico di Olbia. Così avremo più prove certe di quelle che sono le pericolosità del territorio”.

Il piano presentato, infatti, ai cittadini. “Una cosa importante è che lo studio Technital è in linea con quelle che sono le nostre idee di salvaguardia del territorio dal punto di vista idraulico – spiega – permettendoci di ridurre le aree di allagamento su dati scientificamente provati e attendibili. Il 25 presenteremo alla popolazione, con l’ingegner Venturini, l’intero studio”.

Una volta presentato sarà mandato alla Regione, dopo averlo portato al consiglio comunale. “Dal progetto manca solo una piccola parte, che verrà ultimata – prosegue -. Penso sia utile per chi ne ha interesse che possa sapere l’enorme mole di lavoro fatto da noi. Si tratta di 2000 documenti inviate in Regione che potranno essere viste dagli addetti dopo il consiglio”.

Per quanto riguarda i lavori in corso per eliminare le infrastrutture incongrue, dopo aver ultimato l’installazione dei sensori per verificare il livello dell’acqua nei canali, sono in avanzata fase di realizzazione i lavori sul ponte di via Petta. Qualche settimana fa è stato presentato il progetto di un altro ponte che sorgerà in via Figoni e Veronese, che permetterà di abbattere quello che si trova in via Galvani.

