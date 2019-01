Un nuovo centro per la formazione sul mondo del caffè: l’inaugurazione

I primi corsi già a fine gennaio.

AltoGusto, azienda leader in Sardegna nella produzione e distribuzione del caffè, inaugura lunedì 14 gennaio a Sassari, Strada 2 nella zona industriale di Predda Niedda, il nuovo centro di formazione Altascuola Coffee Training.

Per l’occasione dalle 10 alle 20, negli stessi locali del centro di formazione Altascuola, si svolgerà un’intera giornata dedicata al mondo del caffè, alla sua storia, alla sua filiera produttiva, con interventi dei maggiori esperti del settore, dimostrazioni pratiche e l’esposizione di alcune macchine antiche usate in passato per la tostatura e la preparazione delle miscele.

Fra i vari interventi sono previsti quelli di Rosalia Becca, responsabile della formazione Altogusto, Giuseppe Musiu, finalista del Campionato italiano di Latte Art 2013/2017, Davide Spinelli, Campione italiano 2014 di Aeropress, Alessandro Coda, responsabile Mumac Academy Sardegna. Con i loro contributi accompagneranno i partecipanti alla giornata in un viaggio nel meraviglioso mondo del caffè, fra piantagioni tropicali e macchinari antichi e moderni, alla scoperta di tutti i segreti della preparazione dell’espresso.

