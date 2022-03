Umberto Vezzoli executive chef del Grand Hotel Poltu Quatu.

Proseguono le novità a Poltu Quatu, in previsione dell’apertura stagionale prevista venerdì 29 aprile: alla guida delle cucine del Grand Hotel Poltu Quatu arriva Umberto Vezzoli, Executive Chef con pluriennale esperienza in Italia e all’estero, scelto da Rafael Torres, Ceo della società Girama Hospitality, che gestisce questa realtà.

Bresciano, classe 1961, Vezzoli ha guidato le cucine di grandi alberghi e ristoranti, da Londra a Tokyo, da Milano a Roma, dalla Sicilia al Trentino, creando anche nuovi format e impostando la nascita di nuovi progetti, oltre ad aver partecipato a progetti, come “La Prova del Cuoco” Rai o Alice in Cucina, programmi televisivi in cui è stato protagonista con sue rubriche.

“La ristorazione è un elemento chiave nel settore dell’ospitalità, ancor più in una destinazione come Poltu Quatu e per questo ho voluto uno chef d’esperienza” – ha dichiarato Rafael Torres, CEO di Girama Hospitality – . “L’arrivo di Vezzoli nel team ci accompagna nel processo di continuo sviluppo e miglioramento di questo angolo di paradiso, volto ad offrire prodotti e servizi d’eccellenza, quale parte integrante del processo di posizionamento di Poltu Quatu nel panorama turistico internazionale. Con questo spirito – prosegue Torres – mettiamo in campo un progetto ristorativo di ampio respiro, che prevede nel corso della stagione anche iniziative speciali e collaborazioni di prestigio.”

Umberto Vezzoli è già al lavoro, insieme a Nicola Giorgio, già direttore del Tanit Fine Restaurant e ora responsabile della ristorazione del Grand Hotel Poltu Quatu: “La nostra cucina è la semplicità della perfezione: siamo i custodi di una cultura, di una cucina del benessere, che racchiude l’essenza del territorio che risiede nella semplicità – afferma Vezzoli. Cotture vivaci di ingredienti e storie di alimenti per esaltarne il gusto originale, fantasia di abbinamenti diversi tra di loro, che esprimono un equilibrio, il giusto sapore utilizzando gli ingredienti più freschi. C’è tutto per sedurre ogni palato, in un luogo dalle bellezze naturali: un paradiso per gli occhi, un’estasi per il palato”.