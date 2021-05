Ciogga minudda, la cottura più semplice per gustare le lumache di campo

La cottura più semplice per gustare le piccole lumache di campo.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

2 kg di lumachine gialle

3 spicchi di aglio schiacciati

La ricetta.

Ponete le lumache in una cesta, con della crusca o del pane bagnato e strizzato; copritele con un telo e lasciatele spurgare per alcuni giorni. Dopo, mettetele a bagno in acqua e aceto, con molto sale grosso.

Trascorse alcune ore (se volete potete cambiare l’acqua), lavate con cura le lumache, fatele bollire in acqua aromatizzata con spicchi di aglio, poi scolatele.

Variante

Questa ricetta può essere piccante, con l’aggiunta di peperoncino sminuzzato nell’acqua di cottura.

