I culurgiones sono una pasta tipica ripiena di patate, menta e formaggio, una vera delizia per il palato. Esistono tanti tipi di culurgiones a seconda della zona in cui vengono prodotti.

Gli ingredienti.

Ingredienti per 6 persone:

Per la pasta:

500 grammi di semola (o farina)

(o farina) 3 uova

olio di oliva

di oliva sale

Per il ripieno:

700 grammi di patate

200 grammi di formaggio pecorino salato

salato 20 grammi di grasso di bue (o strutto di maiale )

(o ) 2 cipolle bianche tritate

bianche tritate 1 spicchio dì aglio tritato

tritato 4 foglioline di menta tritate

Per il condimento:

sugo di pomodoro

di pomodoro formaggio pecorino grattugiato, per spolvero finale

La ricetta.

Sulla spianatoia, impastate la semola con le uova, l’olio e un pizzico di sale; appena avete ottenuto un impasto liscio e discretamente compatto, copritelo con un telo e lasciatelo riposare.

Per il ripieno, fate lessare le patate con la pelle, in abbondante acqua salata; appena cotte, pelatele e passatele al setaccio o nello schiacciapatate. Intanto, a parte, in un tegame piccolo soffriggete nel grasso di bue il trito di cipolla, aglio e menta.

In una ciotola ampia, unite le patate al formaggio pecorino appena grattugiato, quindi versatevi il soffritto aromatico e mescolate il tutto con cura.

Riprendete l’impasto, spianate la sfoglia con il mattarello, assai sottile; da questa, con la rotella dentata o un coltello, ricavate tanti riquadri di pasta, di circa 4-5 cm di lato.

Con il ripieno confezionate i ravioli, che, secondo tradizione, vengono pizzicati ai bordi; cuoceteli il giorno dopo in abbondante acqua salata e serviteli ancora caldi e fumanti, condendoli con sugo di pomodoro e spolvero di pecorino grattugiato.

