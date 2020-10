Le pizze più buone di Sassari e della Gallura premiate dal Gambero Rosso

I premi della guida del Gambero Rosso.

Le migliori pizzerie? Si trovano anche a Sassari e in Gallura. È la celebre guida Gambero Rosso a conferire il premio dell’ottava edizione di Pizzerie d’Italia alle pizzerie di alcuni comuni dell’Isola.

La guida Gambero Rosso è divisa in 4 categorie: napoletana, italiana, a degustazione, al taglio. Tra i 650 indirizzi nazionali, compare una pizzeria di Tempio, una di Sassari e una di Cagliari, che hanno ricevuto “tre spicchi”.

Quali sono le pizze più buone della Sardegna secondo il Gambero Rosso? A ricevere tre spicchi come una delle migliori pizze all’italiana in Gallura e la pizzeria Bosco di Tempio che si riconferma dopo lo scorso anno. Premiata anche il Framento di Cagliari. Premiata con tre spicchi dal Gambero Rosso anche la Re-Mi di Sassari per la miglior Pizza a degustazione.

