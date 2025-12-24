Vigilia Natale last-minute: consigli per il cenone di Natale

Cosa mangiare alla vigilia di Natale.

Spesso capita di arrivare all’ultimo per fare gli ultimi acquisti di Natale o, addirittura, per su cosa preparare alla vigilia. In un momento come questo è normale avere un po’ di agitazione e se ti imbatti su questo articolo vuol dire che stai cercando proprio qualche idea su cosa preparare per la cena del 14 dicembre.

Idee galluresi di carne.

Se ti piacerebbe preparare una cena con i piatti tradizionali della Gallura, ti diamo qualche idea sulle pietanze tipiche del territorio, sopratutto quelle che si preparano durante le festività di Natale. Se stai puntando per un primo piatto, potresti preparare un piatto di ravioli dolci alla Gallurese, preparati con un sugo al pomodoro o dei buoni cjusoni (gnocchi galluresi).

Per il secondo piatto, una delle idee più tradizionali è il porcetto al forno, con un buon contorno di patate e un buon Cannonau. Mai cominciare un pranzo di Natale senza però l’elemento fondamentale: l’antipasto. Per una cena a base di carne l’ideale è un antipasto di salumi, con salsiccia sarda e buon pecorino sardo dop. Come dolce non possono mai mancare a tavola i papassini, tipico dolce che viene preparato in tutta la Sardegna, accompagnati con un buon bicchiere di mirto.

Idee galluresi di pesce.

Se sei amante del pesce ma non sai cosa cucinare per la vigilia di Natale possiamo darti qualche idea stuzzicante. È sempre bene cominciare con un bell’antipasto di cozze di Olbia. Sia cotte gratinate, che alla marinara, le cozze olbiesi sono perfette per un cenone natalizio a base di pesce. Come primo piatto un’idea è una spaghettata alle vongole con un’abbondante spolverata di prezzemolo fresco. Come secondo una frittura mista di calamari, gamberi e paranza, servita con verdurine pastellate. Spazio anche al contorno di patate. Per il dolce non possono mai mancare a tavola cucciuleddi di miele, dolci galluresi e sardi a base di miele.

