I supermercati e i centri commerciali di Olbia che restano aperti a Natale

I supermercati aperti a Natale a Olbia.

Quali sono i supermercati che restano aperti a Olbia per Natale? Natale è arrivato, ma come sempre, e c’è chi aspetta l‘ultimo giorno per fare compere, che si tratti di regali o di alimenti che mancano per completare il menù delle festività, ma a volte diventa una vera e propria impresa perché quest’anno la maggior parte dei supermercati chiudono il 25 dicembre.

Per il 25 dicembre infatti chiudono tutti i Conad della città, compreso il centro commerciale Ex Auchan. I due grandi punti vendita, Terranova e Olbia Mare, generalmente osservano i seguenti orari di apertura:

Lunedì – Sabato : 08:00 – 21:00

: 08:00 – 21:00 Domenica: 08:00 – 21:00

Il centro commerciale Terranova, invece, non ha indicato orari di chiusura del punto vendita. Il giorno di Natale restano chiusi entrambi i SuperPan. In base agli orari sulle schede di Google Business, restano aperti Eurospar Veronese (dalle 8 – 21:30), Eurospar Vittorio Veneto (7:30 – 22), Romagnolo via Vicenza (secondo Google) terrà gli orari 8-14 e 16-20:30.

