Impanare la carne: come garantirsi un risultato dal gusto unico

I consigli degli esperti.

La panatura nasce in cucina come alternativa agli sprechi alimentari. Impanare un cibo talvolta è il modo più fantasioso per utilizzare gli avanzi, e realizzare piatti gustosi.

Oggi questa proceduraè la maniera più appropriata per gustare la carne in tante versioni diverse. La preparazione della panatura è facile e veloce. Grazie allaricca gamma di prodotti presenti in commercio, che ci permettono di ottenere un risultato appetitoso, è possibile portare in tavola piatti sfiziosi. Novità interessanti per chi ama sperimentare, soluzioni classiche per chi predilige la tradizione, ma è anche alla costante ricerca di prodotti assolutamente privi di glutine.

Per entrambi vedi qui le novità, e scopri gli articoli più interessanti proposti dai professionisti di settore, a garanzia di un risultato di qualità dal gusto unico.

Come ottenere una panatura croccante e sfiziosa per carne, pesce e verdure

Ottenere una panatura gustosa è possibile utilizzando prodotti di pregio, ma soprattutto seguendo nell’ordine corretto i passaggi fondamentali, che prevedono l’uso della farina a quello dell’uovo sbattuto.

Alla panatura tradizionale, oggi è possibile alternare una soluzione altrettanto sfiziosa, optando per la scelta di una pastella, studiata dai professionisti di settore del calibro di Alimenta, appositamente per mettere a punto la prima fase della panatura, sostituendo in tutto e per tutto l’uovo.

Per completare il percorso non resta che andare a impanare carne, pesce o verdure, con un pane di qualità, con o senza glutine. Solo così la pastella consentirà un risultato perfetto, aderente sino al completamento della cottura. Il risultato finale non ha eguali. A fine cottura, infatti, si potrà disporre di una panatura croccante, che allontana l’incubo umidità.

Le panature tradizionali

La regina indiscussa delle panature è la cotoletta alla milanese. Per un buon risultato gli esperti consigliano l’uso di un pan grattato molto fine e regola, un semilavorato per panatura, ideale per la classica milanese.

Polpette e polpettoni necessitano di un prodotto dalla granulometria di pani selezionati medio grande e poco polverosa, come il Tostano Premium, mentre per pollo l’ideale è il mais croccante, e per il tacchino l’impanatura gialla chiara.

A chi sceglie di impanare le carni bianche non deve sfuggire un prodotto come il mais croccante.

I piatti a base di macinato rasentano la perfezione grazie a un prodotto dalla granulosità media, per nulla polveroso, capace di aderire perfettamente.

Le panature creative

La fantasia in cucina vince sempre, anche in tema di panatura, a partire dalla classica cotoletta, resa imbattibile dalla copertura ‘milanese’, che vanta il tipico gusto di limone e rosmarino. Questo particolare tipo di copertura è aromatizzato dalla presenza di curcuma, pepe bianco, coriandolo, cumino, senape, noce moscata e un mix di peperoncino, zenzero e paprika.

Chi preferisce i sapori intensi non potrà fare a meno della miscela Deco mix Mexican, con pangrattato aromatizzato dalla presenza di cipolla e prezzemolo, pensato essenzialmente per la carne macinata. Interessante anche la proposta che lo vede come semplice decorazione nel banco frigo dei rivenditori.

Non sapete resistere ai gusti golosi della tavola, e volete stupire a tutti i costi? La soluzione passa attraverso l’uso del pane gusto pancetta, con il quale gli esperti consigliano di impanare gli spiedini di carne macinata oppure gli hamburger.