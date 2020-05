La ricetta passo passo.

Ecco un modo un po’ diverso ma semplicissimo di preparare un secondo saporito, da fare al forno o in padella. Scegliamo peperoni rossi e gialli per dare più colore al piatto.

Ingredienti per due peperoni: 400 gr di macinato misto, due zucchine piccole, 400 gr di polpa di pomodoro in pezzi, 100 gr di peretta, pecorino Grana Anglona q.b., pepe, prezzemolo.

Procedimento: Iniziamo a preparare il ripieno. In una pentola, mettiamo un filo d’olio e cuciniamo la carne. Se volete potete fare il classico soffritto e sfumare con il vino ma è un passaggio facoltativo. Nel frattempo, laviamo e tagliamo a pezzetti le zucchine. Quando la carne è ben rosolata, possiamo aggiungere le verdure. Facciamo saltare per qualche minuto ed aggiungiamo la polpa di pomodoro. Non utilizziamo la passata perché altrimenti il ripieno sarà troppo liquido. Una volta addensata, possiamo aggiustare di sale e pepe e condire con prezzemolo e formaggio. Lasciamo riposare per qualche minuto. Nel frattempo, prepariamo la teglia e i peperoni. Tagliamo in modo da formare degli anelli che poi riempiremo. Il taglio deve essere di due o tre centimetri. A questo punto ci serve una teglia e la carta forno. Mettiamoci sopra i peperoni e iniziamo a riempirli. Prima di infornarli, mettiamo in ognuno dei cubetti di peretta. Come ultimo passaggio, diamo una bella spolverata di pecorino sopra ogni medaglione, in modo che una volta sfornati si formi una bella crosticina. Inforniamo per 30-40 minuti a 180 gradi.

