Dove fare colazione a Olbia.

Fare colazione al bar è uno degli appuntamenti giornalieri più amati dagli italiani: per alcuni è un piccolo lusso, per altri invece è una necessità estremamente piacevole.

Riportiamo i migliori bar di Olbia, cioè quelle strutture che sono state scelte dai viaggiatori a livello locale sulla base di recensioni e opinioni per fare colazione. In base ad una classifica stilata grazie alle recensioni su Google vi segnaliamo i 5 migliori bar recensiti per fare colazione in città. Queste recensioni e opinioni sono volontarie.

Al 1°posto abbiamo Cafè Bellavista con 839 recensioni.

Al 2°posto si classifica Anticas Licanzias con 635 recensioni.

Al 3°posto troviamo Il Viale con 472 recensioni.

Al 4°posto abbiamo Charme Cafè con 318 recensioni.

Al 5°posto si classifica Bar Sandalia con 316 recensioni.

