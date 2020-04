La classifica delle gastronomie.

Riportiamo di seguito le 5 migliori gastronomie a Olbia, cioè quelle strutture che sono state scelte dai viaggiatori e dai residenti sulla base di recensioni e opinioni per mangiare qualcosa di pratico e veloce. In tante in questo periodo hanno attivato il servizio di consegne a domicilio.

La classifica nasce grazie alle recensioni su Tripadvisor, il sito dei viaggi. Queste recensioni sono volontarie e sono consultabili da tutti, basta entrare sul sito TripAdvisor, cercare ” migliori Gastronomie a Olbia”, cliccare su in alto “classifica”.

Al 1° posto troviamo Piperita Patty in via Garibaldi, 56. incrocio con via Catello Piro con 303 recensioni.

Al 2° posto Gastronomia Rosticceria DA Enzo con 11 recensioni, si trova in via Friuli.

Al 3° posto abbiamo Il Nano Blu in via Bazzoni Sircana con 92 recensioni.

Al 4° posto si classifica Gastronomia Solaria di via del Castagno.

Al 5° posto troviamo Gastronomia La Bottega della Bontà di via Roma.







(Visited 169 times, 170 visits today)