La ricetta del risotto con la salsiccia fresca.

Un piatto che si prepara con pochi di ingredienti, ma decisamente saporito. La salsiccia fresca è una grande protagonista delle nostre tavole. In questa ricetta la proponiamo con del riso, facile da preparare.

Ingredienti per due persone: 150 grammi di riso tipo arborio oppure carnaroli, 80 grammi di salsiccia fresca, 4/5 funghi porcini, vino bianco per sfumare, passata di pomodoro q.b., due cucchiaini di crema al pecorino, peperoncino.

Procedimento: Mettere l’acqua a bollire. Puliamo i funghi con l’aiuto di un panno o con dei tovaglioli di carta. È importante non utilizzare l’acqua per pulire funghi. Tagliamo i funghi a listarelle. In una padella, mettiamo del sale grosso e facciamolo scaldare. Dopo qualche minuto, togliamo il sale e mettiamo i funghi. In questo modo i funghi manterranno una bella consistenza perché perderanno umidità poco alla volta e non bolliranno. La fiamma non deve essere troppo alta. Dopo qualche minuto, mettiamo i funghi da parte.

Sempre nella stella padella mettiamo la salsiccia tagliata a pezzetti. Quando sarà dorata, possiamo sfumare con un po’ di vino bianco ed aggiungere un po’ di passata di pomodoro. Possiamo aggiungere a questo punto un po’ di peperoncino. Una volta rappresa, aggiungere i funghi e spegnere la fiamma. Saliamo l’acqua e versiamo il riso nell’acqua bollente. Una volta cotto, aggiungiamo il riso al sugo mettendo anche due cucchiaini di crema di formaggio. Volendo, possiamo completare il piatto con una bella spolverata di formaggio.

