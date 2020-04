La riunione del Consiglio comunale di Olbia.

Domani, lunedì 20 aprile, si terrà a Olbia il primo Consiglio comunale in videoconferenza. Una convocazione sollecitata dalle opposizioni, tra cui il Movimento 5 Stelle, che chiedevano la riunione dell’assise cittadina per discutere dell’emergenza sanitaria.

“Esprimiamo soddisfazione per la decisione assunta anche se in ritardo su tutti i tempi. Ci rammarichiamo peraltro per l’assenza nell’Ordine del giorno delle altre proposte fatte dai 5stelle di interesse comunale presentate in precedenza come, ad esempio, un pacchetto di misure da mettere in campo per aiutare la nostra comunità – dice la consigliere Maria Teresa Piccinnu -. Infatti gli impegni assunti finora sono contributi dello Stato trasferiti ai cittadini per il tramite dei comuni”.

Il collega di partito Roberto Ferinaio ricorda come l’ultimo Consiglio comunale si sia tenuto il 19 dicembre 2019. “L’inerzia dell’amministrazione si somma all’emergenza con il risultato di una paralisi amministrativa – afferma -. Restano inascoltate le nostre interrogazioni e mozioni su temi molto importanti per la città come la sicurezza delle palestre, i servizi di igiene pubblica al parco, la situazione della scuola civica di musica, il regolamento per le ludopatie. Paradossalmente nel prossimo consiglio si discuterà di come riscuotere la tassa sui rifiuti e non sulle misure di aiuto per i cittadini e le attività produttive, duramente colpite dall’emergenza sanitaria”.

