Il Tar accoglie il ricorso dei proprietari della ruota di Olbia.

La ruota panoramica di Olbia era finita davanti al Tar per una controversia con l’Autorità di sistema portuale, riguardo al mancato pagamento di 100mila euro per l’occupazione dell’area davanti al molo Brin. Ora il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso della ditta di Kevin Lupetti per la sospensione o riduzione del canone.

Secondo la sentenza il pagamento della cifra è stato sospeso per un anno, fino a gennaio 2023, giorno in cui è fissata l’udienza. L’autorità portuale aveva preteso il pagamento delle somme dal 9 marzo 2020 al 15 maggio 2021, ovvero il periodo in cui i titolari della Maestosa hanno percepito la diminuzione del fatturato a causa della pandemia. Prima di allora, la famiglia Lupetti aveva vinto la gara per la concessione del suolo pubblico, ma senza prevedere l’arrivo dell’epidemia. Il giudice, anche valutando la situazione, ha accettato la richiesta della società, che ora non sarà tenuta al pagamento del canone.