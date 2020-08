La ricetta della pasta fredda.

Pasta fredda: un grande classico dell’estate ideale per gite al mare o aperitivi. Con dei semplicissimi accorgimenti sarà ancora più gustosa e saporita.

Ingredienti per 400 grammi di pasta: 5/6 pomodori maturi oppure 15 pomodorino tipo ciliegino, due mozzarelle, due scatolette di tonno all’olio di oliva, 200 di olive denocciolate, parmigiano reggiano, prezzemolo, basilico, olio extra vergine di oliva, uno spicchio d’aglio a piacere.

Procedimento: per un risultato migliore sarebbe meglio preparare il condimento con largo anticipo. Un altro segreto è il taglio degli ingredienti; cerchiamo di ottenere piccoli pezzi per quanto possibile. Iniziamo quindi a tagliare i pomodorini e sistemarli in una ciotola capiente. Condiamoli con sale, olio, prezzemolo e basilico e mescoliamo. Aggiungiamo a questo punto le mozzarelle e mescoliamo ancora. Scoliamo il tonno e con l’aiuto di una forchetta, facciamolo in piccoli pezzi prima di aggiungerlo al resto. Le olive posso essere aggiunte intere ma tagliarle a rondelle rende migliore il risultato. Finiamo di condire con una bella spolverata di parmigiano. Quando la pasta sarà cotta, possiamo aggiungerla calda al condimento e lasciar raffreddare. Pennette, conchiglie o farfalle sono le forme ideali.

