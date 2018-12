Il panettone più grande del mondo: la Sardegna ora sfida Milano

Un panettone da 140 chili.

La Sardegna da Villacidro sfida una pasticceria di Milano per la creazione del panettone più grande al mondo. Vogliono entrambi entrare a far parte dei record dei primati del Guinnes. Una sfida unica, che sarà domani 8 dicembre nella galleria di Sant’Ignazio. Il panettone più grande del mondo sarà esposto al pubblico domani dalle 17 in poi nella nuova galleria Sant’Ignazio di Villacidro. L’obiettivo uno solo: aggiudicarsi il primato per il panettone più grande al mondo. Per ora l’unico in Italia è stato realizzato a Milano lo scorso anno, con un peso di 140 chili Domani verrà svelato come sarà fatto il panettone, il peso finale e il nome del pasticcere che ha accolto la grande sfida.

